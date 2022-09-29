В стране и мире Глава Энергодара опроверг информацию о возгорании на ЗАЭС Ирина Елагина Александр Волга рассказал о происшествии на втором энергоблоке ЗАЭС. © Фото: Dmitry Grigoriev, Argumenty i Fakty, Globallookpress Читайте нас на: Глава администрации Энергодара Александр Волга рассказал о происшествии на втором энергоблоке ЗАЭС 29 сентября. «Произошло короткое замыкание и небольшое задымление. Нештатная ситуация ликвидирована, все работает в штатном режиме», - заявил глава Энергодара. Александр Волга уточнил, что второй энергоблок давно бездействует, поэтому никакой опасности не представляет. «Учитывая, что второй энергоблок был остановлен и вообще заколочен еще в украинские времена, в прошлом году, ни о какой критичности вообще не может идти речь», - подчеркнул Волга. Напомним, что в начале сентября «Росэнергоатом» заявил об остановке последнего работавшего энергоблока ЗАЭС. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика