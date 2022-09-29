Глава Энергодара опроверг информацию о возгорании на ЗАЭС
Александр Волга рассказал о происшествии на втором энергоблоке ЗАЭС.
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Глава администрации Энергодара Александр Волга рассказал о происшествии на втором энергоблоке ЗАЭС 29 сентября.
«Произошло короткое замыкание и небольшое задымление. Нештатная ситуация ликвидирована, все работает в штатном режиме», - заявил глава Энергодара.
Александр Волга уточнил, что второй энергоблок давно бездействует, поэтому никакой опасности не представляет.
«Учитывая, что второй энергоблок был остановлен и вообще заколочен еще в украинские времена, в прошлом году, ни о какой критичности вообще не может идти речь», - подчеркнул Волга.
Напомним, что в начале сентября «Росэнергоатом» заявил об остановке последнего работавшего энергоблока ЗАЭС.