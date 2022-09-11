В «Росэнергоатоме» заявили, что остановлен последний работавший энергоблок ЗАЭС
Шестой энергоблок Запорожской атомной электростанции был остановлен в ночь на воскресенье. Об этом заявил советник главы концерна энергетической компании «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.
«Блок остановлен, в настоящее время осуществляется его переход в холодное состояние», - приводит его слова «Интерфакс».
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов подтвердил «Звезде» остановку последнего работавшего блока ЗАЭС.
Ранее Ренат Карчаа рассказал «Звезде» о ситуации на Запорожской атомной станции после визита туда группы представителей Международного агентства по атомной энергии, которую он сопровождал. Он уточнил, что украинская сторона ведет огонь при помощи систем американского производства. В основном речь идет о гаубицах М777.
В докладе МАГАТЭ четко обозначен призыв Международного агентства по атомной энергии немедленно прекратить обстрелы АЭС и прилегающих территорий, однако к мнению агентства в Киеве, очевидно, прислушиваться не намерены.