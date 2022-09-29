Лица с официальной бронью от мобилизации получат удостоверения об отсрочке
Категориям граждан, которым бронь не положена, подобные документы не выдаются.
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Россияне, получившие официальную бронь от призыва во время частичной мобилизации, получают соответствующее удостоверение об отсрочке.
«Те, кому положена бронь, такое удостоверение получают. Остальным категориям граждан удостоверения не выдаются», - говорится в соответствующем разделе портала «Объясняем.рф».
С 21 сентября на территории России объявлена частичная мобилизация. По официальным данным, мобилизованные необходимы для участия в контроле линии соприкосновения и освобожденных территорий.