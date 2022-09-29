В МИД РФ заявили, что Киев согласовывал удары с военными США во время референдумов

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Киев во время проведения референдумов согласовывал удары из РСЗО HIMARS по территориям Донбасса и двух голосующих областей с американским военным командованием. Об этом заявила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Со стороны киевского режима (во время референдума на освобожденных территориях - прим. ред.) применялись и поставленные на Украину США системы залпового огня HIMARS, выбор целей для которых ВСУ окончательно согласовывают с американскими военными, американским военным командованием», - сказала Мария Захарова.

Также, дипломат отметила, что судя по всему, представители американского военного командования взяли в собственные руки реальное управление системами залпового огня HIMARS.

Ранее телеканал «Звезда» рассказал о новой тактике обстрела из РСЗО HIMARS. Вооруженные силы Украины в очередной раз атаковали Брянку в Луганской Народной Республике. Обстрел осуществлялся прямо во время подсчета голосов центральной избирательной комиссией на референдуме.