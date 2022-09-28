Новая тактика обстрела HIMARS и шрапнель: как ВСУ бомбили Брянку

Кассетные мины с поражающими элементами и новая тактика обстрела гражданских объектов - ВСУ вновь атаковали Брянку в ЛНР.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Съемочная группа «Звезды» побывала в Брянке после всего ударов ВСУ. В результате атаки националистов погибли по меньшей мере шесть человек, в том числе женщина с ребенком.

«Очень сильные удары, очень. Вот так затряслось у нас», - Римма Павленко, жительница одного из частных домов рассказывает об обстрелах.

Римме Павленко повезло дважды. Она уехала из дома меньше, чем за час до того, как ударили первые ракеты HIMARS. После вернулась, успела заколотить окна и снова отправилась к родственникам. Через 10 минут обстрел повторился.

«Хорошо, что рано было, никто не спал. Прямо все обвалилось на подушку. А если бы спали, так и прибило бы всех», - рассказывает женщина и показывает на место, где обрушилась штукатурка после удара.

На окнах и заборе дома Риммы Павленко странные круглые пробоины, характерные для поражающих элементов кассетных боеприпасов. Но все предыдущие разы ВСУ из реактивных систем залпового огня HIMARS по мирным жителям выпускали ракеты с фугасными и осколочно-фугасными боевыми частями. На кадрах видео обломки несущей части ракеты. На маркировке - 2020 год. Раньше мы видели боеприпасы от HIMARS плюс-минус 2015 года выпуска. Сотрудники СЦКК находят те самые «загадочные» поражающие элементы.

«Это шрапнель в виде металлических шариков разного диаметра. Поражающие элементы максимально наносят увечья живым людям. ВСУ в населенном пункте Брянка применили новую тактику борьбы с местным населением. Нанеся основной ракетный удар по городу, они спустя два часа еще ударили одной ракетой. Они подождали, когда люди соберутся. Да, люди собрались для эвакуации раненых, погибших», - рассказал эксперт представительства ЛНР в СЦКК Алексей Гетманский.

Съемочная группа «Звезды» побывала на месте, по которому пришлось больше всего ударов. Стреляли как раз в то время, когда центральная избирательная комиссия подсчитывала голоса на референдуме. За два часа сюда и по окрестностям ударили 13 ракет из реактивных систем залпового огня HIMARS. Внутри здания находились сотрудники.

Основной удар на себя приняло здание горгаза. Ущерб колоссальный. Рухнули стены, пробиты бетонные перекрытия. На улице кровь.

«В момент нанесения удара в здании находились сотрудники, четверо из них погибли, несколько человек получили повреждения различной степени тяжести», - отметил сотрудник СК РФ.

Складывается ощущение, что критерием при выборе объектов для обстрела боевики ВСУ выбирают плотность гражданской застройки. В зоне удара оказались здание местного горгаза, жилые дома и корпус брянковского колледжа.

Олег Смолов недавно перенес ранение на фронте, комиссован. Теперь заведует отделением в колледже. И снова ему пришлось пережить атаку ВСУ.

«Взрывная волна наделала бы много беды, конечно. Если бы не 4-х этажное здание, оно как щитом закрыло остальные постройки», - комментирует заведующий отделением брянковского колледжа Олег Смолов.

В горгазе также большинство сотрудников отпустили на выходной, чтобы они успели проголосовать на референдуме. Жертв могло быть гораздо больше. На поверхности ворот в зоне удара остались следы от большого количества поражающих элементов: они пробили металл насквозь. Страшно представить, какой урон они могли бы принести человеку.

Сергей Козлов был в самом эпицентре во время обстрела. Сейчас лежит в травматологии. Говорит, металлические шарики полетели во время второго удара, когда сотрудники вышли на улицу, разбирать завалы.

«Не было слышно, что летит, что-то свистит. Увидел вспышку боковым зрением. Зазвенело в голове очень сильно. В черепной коробке остался осколок. На снимке видно, как шарик или два шарика», - рассказал Сергей Козлов.

Стало известно, что среди погибших женщина с ребенком, которая проходила мимо горгаза. Еще одного раненого доставили в реанимацию. Но список погибших пополнился.

«К нам после взрыва поступил пострадавший в состоянии клинической смерти. Раны были несовместимы с жизнью. Реанимационные мероприятия успехом не увенчались. Больной погиб», - заключил врач-анестезиолог Брянкской городской больницы Виктор Своеволин.

Напомним, что в правительстве ЛНР обстрелы Брянки назвали «животной агрессией в отношении мирного населения».