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Опубликованы кадры последствий обстрела Дома культуры в ЛНР ракетами HIMARS

Андрей Аркадьев
16:15 29.09.2022
В здании проходило голосовании на референдуме по присоединению ЛНР к РФ.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Украинские войска в ночь на четверг выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по населенному пункту Золотое-5, в результате обстрела разрушен Дом культуры. Корреспондент «Звезды» Егор Кильдибеков побывал на месте событий и рассказал подробности.

«Это здание местные жители по праву называют жемчужиной Золотого. Здесь проходили все массовые мероприятия, все собрания. Здесь же проходило голосование на референдуме по присоединению Луганской Народной Республики к Российской Федерации. И вполне возможно, удар украинских националистов - это своего рода месть за всеобщее желание вернуться в Россию», - предположил Кильдибеков.

M142 HIMARS - американская реактивная система залпового огня. Пусковой контейнер с шестью ракетами установлен на шестиколесном грузовике. HIMARS может использовать как неуправляемые ракеты типа М26, так и управляемые ракеты GMLRS типа М30 и М31, которые наводятся на цель с помощью системы GPS и отличаются высокой точностью.

Кроме того, в пусковой контейнер можно зарядить одну оперативно-тактическую ракету ATACMS с дальностью стрельбы до 300 километров. РСЗО HIMARS передают Украине США.

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