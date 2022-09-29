Армия Сокрушительный удар: кадры работы самоходки «Малка» на Марьинском направлении Артиллерийские установки наносят удары по назначенным целям на больших дальностях. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Телеканал «Звезда» публикует кадры работы расчетов крупнокалиберных самоходных орудий «Малка» в ходе спецоперации на Украине на Марьинском направлении. Артиллерийские установки наносят точные удары по назначенным целям на больших дальностях. Расчеты мощных пушек ведут боевую стрельбу с огневых позиций снарядами 203 миллиметра. Ранее Минобороны России показало кадры боя танков морской пехоты ТОФ и ВСУ в ходе СВО. В сопровождении к видео уточняется, что российский танк прямой наводкой поразил украинскую боевую машину. На днях российское военное ведомство также продемонстрировало кадры боевой работы расчетов 203-миллиметровой самоходной пушки 2C7М «Малка» артиллерийского подразделения Южного военного округа. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика