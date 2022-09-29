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Вернувшиеся с МКС российские космонавты приземлились в степи Казахстана

Егор Левин
14:06 29.09.2022
За время полета космонавты совершили пять выходов в открытый космос, в одном из которых участвовала итальянка Саманта Кристофоретти.
© Видео: Роскосмос © Фото: Роскосмос
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Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-21» с вернувшимися с МКС российскими космонавтами приземлился в степи Казахстана. На Землю с Международной космической станции вернулись Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. Кадры приземления публикует Роскосмос.

Корабль «Союз МС-21» прибыл на МКС 18 марта. Корабль получил имя «Сергей Королев», члены экипажа - выпускники МГТУ имени Баумана. За время полета космонавты совершили пять выходов в открытый космос, в одном из которых участвовала итальянка Саманта Кристофоретти.

Ранее глава Роскосмоса Юрий Борисов в преддверии открытия МВТФ «Армия-2022» высказался о потенциале стратегического ядерного щита России. Борисов в шутку предложил недоброжелателям «проверить его на прочность».

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