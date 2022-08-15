«Пускай попробуют проверить»: Юрий Борисов высказался о ядерном щите России

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Глава Роскосмоса Юрий Борисов в преддверии открытия Международного военно-технического форума «Армия-2022» высказался о потенциале стратегического ядерного щита России, который обеспечивает корпорация. Борисов в шутку предложил недоброжелателям «проверить его на прочность».

«Ну пусть кто-нибудь попробует его на прочность проверить», - ответил Борисов на вопрос корреспондента «Звезды».

Также корпорация продемонстрировала на форуме макет Российской орбитальной станции (РОС), которая может стать заменой МКС. На данный момент ракетно-космическая корпорация «Энергия» разрабатывает эскизный проект станции, развертывание которой планируется провести в два этапа.