«Пускай попробуют проверить»: Юрий Борисов высказался о ядерном щите России
Обеспечением стратегического ядерного щита России занимается корпорация «Роскосмос».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Павел Бедняков, РИА Новости
Глава Роскосмоса Юрий Борисов в преддверии открытия Международного военно-технического форума «Армия-2022» высказался о потенциале стратегического ядерного щита России, который обеспечивает корпорация. Борисов в шутку предложил недоброжелателям «проверить его на прочность».
«Ну пусть кто-нибудь попробует его на прочность проверить», - ответил Борисов на вопрос корреспондента «Звезды».
Также корпорация продемонстрировала на форуме макет Российской орбитальной станции (РОС), которая может стать заменой МКС. На данный момент ракетно-космическая корпорация «Энергия» разрабатывает эскизный проект станции, развертывание которой планируется провести в два этапа.