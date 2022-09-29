В Финляндии сообщили о закрытии границ для россиян в пятницу

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Финляндия закрывает границы для россиян, об этом сообщил министр иностранных дел страны Пекка Хаависто. Мера вступает в силу с пятницы 30 сентября.

«Правительство приняло принципиальное решение - граница будет закрыта для российских туристов в пятницу», - передает заявление министра РИА Новости.

Хаависто отметил, что ограничения будут действительны до особого распоряжения. Въезд россиян, как считают власти Финляндии, может негативно повлиять на отношения государства с другими странами.

При этом есть причины, позволяющие гражданам России приезжать в Финляндию. Например, на территорию страны можно попасть по работе, учебе, ради лечения или по семейным обстоятельствам. Туристам же въезд в страну запрещен, покупка недвижимости в стране также не является основанием для получения визы.

Ранее сообщалось о планах Финляндии ограничить въезд для россиян по визам всех стран Шенгенской визы. Отказ проходить военную службу в РФ также не является причиной для разрешения въезда, и это не будет считаться достаточным основанием для предоставления политического убежища.