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Финляндия в ближайшие дни ограничит въезд российских туристов

Максим Крюков
19:00 23.09.2022
При это глава МИД страны отметил, что визы будут выдаваться с целью работы и учебы, а также для посещения родственников.
Финляндия в ближайшие дни ограничит въезд российских туристов
© Фото: IMAGO, Sasu Makinen, Global Look Press
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В ближайшие дни Финляндия ограничит въезд в страну для российских туристов по визам всех стран Шенгенской зоны. Об этом заявил министр иностранных дел республики Пекка Хаависто.

«Всем тем, кто пересекает границу с целью туризма, запрещен въезд в страну. Это относится как к тем, кто путешествует по шенгенским визам, ранее выданным Финляндией, так и к тем, кто путешествует по шенгенским визам других стран», - сказал он на пресс-конференции, текстовую трансляцию которой вела газета Helsingin Sanomat.

При это он отметил, что визы будут выдаваться с целью работы и учебы, а также для посещения родственников. Кроме того, по словам главы МИД Финляндии, отказ проходить военную службу не будет считаться основанием для подачи иностранцем заявления на предоставление убежища.

Также республика отменяет облегченный порядок получения визы для граждан РФ, которые владеют недвижимостью на территории страны.

Ранее в МИД Финляндии предложили включить туристические визы в сферу санкций Евросоюза в отношении России. Страна считает важным предпринять шаги для достижения единой линии ЕС.

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