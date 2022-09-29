Николай Валуев получил повестку по частичной мобилизации
Парламентарий отметил, что явится в военкомат после пленарных недель.
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
Депутат Государственной Думы России Николай Валуев получил повестку по частичной мобилизации. Парламентарий отметил, что звания рядового во время работы в Думе не повышал.
«Родина позовет - пойду. В военкомате буду после пленарных недель», - написал Валуев у себя в Telegram.
В среду, 21 сентября, президент РФ Владимир Путин во время обращения к нации объявил о проведении частичной мобилизации в России. По словам Путина, призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку. Так, спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что ГД РФ будет разбираться с каждым обращением, связанным с нарушениями в ходе частичной мобилизации.