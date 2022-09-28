В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Исторические дни»: что известно об итогах референдумов в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях

Елизавета Потейчук
08:28 28.09.2022
В ЛНР за присоединение к России высказались более 98% жителей, в ДНР - 99%, в в Запорожской и Херсонской областях - 93% и 87% соответственно.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

В ближайшее время в Москву прибудут главы Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Они намерены передать президенту России Владимиру Путину обращения о вхождении указанных территорий в состав РФ.

Жители данных регионов подтвердили свой исторический выбор в дни всенародного референдума и после оглашения результатов встречали решение вернуться на Родину гимном России.

Итоги референдума огласили еще до полуночи. В ЛНР за присоединение к России высказались более 98% жителей. В столице региона в цвета российского триколора окрасилась телевышка, а на здании русского драмтеатра вывесили огромный баннер с надписью «С Россией навсегда!». Аплодисментами встречали результаты референдума и в Донецкой республике, где за возвращение домой проголосовали свыше 99% граждан.

«Мы все очень долго этого хотели. В 2014 году мы об этом мечтали. А дальше мы творили. Мы творили историю. Именно так. Сегодня исторические дни. Мы воссоединяемся с нашей большой Родиной - с великой Россией! Ну а теперь - вперед! Вперед, в Россию! Созидать, строить и, конечно же, побеждать. Спасибо, друзья!», - сказал глава ДНР Денис Пушилин.

Результаты голосования в Запорожской и Херсонской областях также убедительны. Вхождение в состав Российской Федерации поддержали 93% и 87% соответственно. Главы регионов не раз отмечали, что историческую справедливость пора восстановить. А Россия обязательно поддержит решение народа. Об этом ранее уже заявлял российский президент.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:28 В стране и мире
Видео
«Исторические дни»: что известно об итогах референдумов в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях
05:01 Армия
Видео
«Все в воздухе наше»: кадры боевой работы российских «Буков» в зоне спецоперации
04:48 В стране и мире
Видео
Колоссальные убытки: что известно об аварии на «Северных потоках»
02:31 Армия
Видео
Стрельба и управление дронами: как проходит подготовка мобилизованных в Алабино
00:56 В стране и мире
Небензя заявил, что Запад мечтает обескровить и расчленить Россию
Популярное
Видео
МО РФ: ограничений на передвижение граждан не предусматривается во время частичной мобилизации
Путин дал российское гражданство Эдварду Сноудену
Видео
Минобороны: ВКС России уничтожили до 100 боевиков «Иностранного легиона» и нацформирований
Песков объяснил, зачем нужен пропущенный 7-й пункт в указе о частичной мобилизации
Видео
Шойгу заявил, что мобилизованные будут иметь статус и денежное содержание военнослужащих по контракту
Видео
Шойгу: военнослужащие по призыву в зону спецоперации отправляться не будут
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.