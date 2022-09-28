«Исторические дни»: что известно об итогах референдумов в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях

В ЛНР за присоединение к России высказались более 98% жителей, в ДНР - 99%, в в Запорожской и Херсонской областях - 93% и 87% соответственно.

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В ближайшее время в Москву прибудут главы Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Они намерены передать президенту России Владимиру Путину обращения о вхождении указанных территорий в состав РФ.

Жители данных регионов подтвердили свой исторический выбор в дни всенародного референдума и после оглашения результатов встречали решение вернуться на Родину гимном России.

Итоги референдума огласили еще до полуночи. В ЛНР за присоединение к России высказались более 98% жителей. В столице региона в цвета российского триколора окрасилась телевышка, а на здании русского драмтеатра вывесили огромный баннер с надписью «С Россией навсегда!». Аплодисментами встречали результаты референдума и в Донецкой республике, где за возвращение домой проголосовали свыше 99% граждан.

«Мы все очень долго этого хотели. В 2014 году мы об этом мечтали. А дальше мы творили. Мы творили историю. Именно так. Сегодня исторические дни. Мы воссоединяемся с нашей большой Родиной - с великой Россией! Ну а теперь - вперед! Вперед, в Россию! Созидать, строить и, конечно же, побеждать. Спасибо, друзья!», - сказал глава ДНР Денис Пушилин.

Результаты голосования в Запорожской и Херсонской областях также убедительны. Вхождение в состав Российской Федерации поддержали 93% и 87% соответственно. Главы регионов не раз отмечали, что историческую справедливость пора восстановить. А Россия обязательно поддержит решение народа. Об этом ранее уже заявлял российский президент.