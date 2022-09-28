МИД РФ: Байден обязан ответить, имеют ли США отношение к авариям на «Северных потоках»

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что президент США Джо Байден обязан ответить, реализовал ли он свою угрозу «покончить с "Северным потоком - 2"» и имеют ли Штаты отношение к неисправностям в работе обоих трубопроводов.

«Заявление о намерении было подкреплено обещанием. Надо нести ответственность за свои слова. Непонимание произносимого не освобождает от ответственности. Европа должна знать правду!» - написала Захарова у себя в Telegram.

Незадолго до этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, в Кремле никому не известно, что президент США Джо Байден имел в виду под собственным призывом избавиться от газопровода «Северный поток - 2».

До этого стало известно о нештатных ситуациях на «Северном потоке» и «Северном потоке - 2», где были повреждены трубы. Позднее шведские сейсмологи сообщили о двух мощных подводных взрывах, случившихся как раз тогда, когда узнали о повреждениях. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что утечки на «Северном потоке» и «Северном потоке - 2» произошли в результате умышленных действий.