Депутатам Госдумы разослали приглашения на мероприятие с участием Путина

Что именно за мероприятие планируется провести в Кремле, не уточняется.

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Депутат Государственной думы РФ Денис Парфенов проинформировал, что его коллеги получили приглашение в Кремль на мероприятие с участием президента России Владимира Путина, которое состоится 30 сентября. При этом политик не уточнил, что именно за мероприятие планируется проводить в Кремле.

«Депутатам Государственной думы разослано приглашение на 30 сентября в Кремль, где в 15.00 начнется мероприятие с участием президента России В.В. Путина», - написал Парфенов в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что депутаты российского парламента соберутся на пленарное заседание Государственной думы, чтобы принять документы по итогам референдумов о вхождении четырех регионов в состав Российской Федерации. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о проведении пленарного заседания 3 и 4 октября.