Депутаты Госдумы соберутся 3 октября для принятия решений по итогам референдумов

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Депутаты российского парламента соберутся на пленарное заседание Государственной думы, чтобы принять документы по итогам референдумов о вхождении четырех регионов в состав Российской Федерации. О созыве парламентариев на 3-4 октября сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Третьего октября, в понедельник, предлагается провести пленарное заседание, начало которого будет в 14.00, с тем, чтобы до этого провести заседание Совета», - процитировало Володина РИА Новости.

Напомним, что накануне подвели итоги референдумы по вопросу о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожья. За возвращение в Россию проголосовали в ДНР 99,23% избирателей, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.