В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Депутаты Госдумы соберутся 3 октября для принятия решений по итогам референдумов

Ирина Елагина
15:00 28.09.2022
Спикер Госдумы сообщил о проведении пленарного заседания 3 и 4 октября.
Депутаты Госдумы соберутся 3 октября для принятия решений по итогам референдумов
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
Читайте нас на:

Депутаты российского парламента соберутся на пленарное заседание Государственной думы, чтобы принять документы по итогам референдумов о вхождении четырех регионов в состав Российской Федерации. О созыве парламентариев на 3-4 октября сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Третьего октября, в понедельник, предлагается провести пленарное заседание, начало которого будет в 14.00, с тем, чтобы до этого провести заседание Совета», - процитировало Володина РИА Новости.

Напомним, что накануне подвели итоги референдумы по вопросу о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожья. За возвращение в Россию проголосовали в ДНР 99,23% избирателей, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:30 В стране и мире
Глава администрации Запорожья Балицкий обратился к Путину с просьбой принять регион в состав РФ
14:56 В стране и мире
Мурашко заявил, что один пострадавший при стрельбе в Ижевске остается в крайне тяжелом состоянии
13:19 Армия
Видео
МО РФ: более 150 украинских военных уничтожено в Харьковской области за сутки
12:27 В стране и мире
Глава ЛНР обратился к Путину с просьбой рассмотреть присоединение республики к РФ
12:04 В стране и мире
Видео
«Впереди - большое будущее»: как подвели итоги референдума в ЛНР
Популярное
Видео
Пулеметы, автоматы и БМП: кадры боевой подготовки мобилизованных в Хабаровском крае
Видео
Шойгу лично проверил ход подготовки мобилизованных в ЗВО
Видео
МО РФ: ограничений на передвижение граждан не предусматривается во время частичной мобилизации
Путин дал российское гражданство Эдварду Сноудену
Видео
Минобороны: ВКС России уничтожили до 100 боевиков «Иностранного легиона» и нацформирований
Песков объяснил, зачем нужен пропущенный 7-й пункт в указе о частичной мобилизации
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.