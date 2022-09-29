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Удар ВСУ вывел из строя газопровод в Херсонской области

Анастасия Бобылева
11:27 29.09.2022
Новая Каховка и Каховский район остались без электричества.
Удар ВСУ вывел из строя газопровод в Херсонской области
© Фото: Пресс-служба Минобороны РФ, РИА Новости
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ВСУ нанесли ракетный удар по газопроводу в Херсонской области, чем лишили газа город Новая Каховка и Каховский район. Об этом информирует администрация города.

«После ракетного обстрела в ночь на 29 сентября были повреждены магистральный газопровод высокого давления в районе н. п. Брылёвка и электросети в городе Таврийске, городе-спутнике Новой Каховки. Об этом сообщили в новокаховском едином диспетчерском центре (ЕДЦ)», - сообщает администрация.

Аварийные бригады Херсонгаза, как указано в сообщении, перекроют подачу газа в Новокаховском городском округе и Каховском районе. Также в результате удара украинских военных были повреждены электросети в Таврийске и часть города была отключена от электроснабжения.

Ранее стало известно об обстреле колонны с беженцами со стороны ВСУ. Это произошло в Харьковской области, в результате были ранены семь человек.

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