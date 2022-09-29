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В Астраханской области на границе с Казахстаном будет развернут пункт мобилизации

Елизавета Потейчук
11:11 29.09.2022
В указанном районе введен режим повышенной готовности.
В Астраханской области на границе с Казахстаном будет развернут пункт мобилизации
© Фото: Минобороны России
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В Красноярском районе Астраханской области на границе с Казахстаном в ближайшие дни будет развернут временный пункт частичной мобилизации с выдачей повесток. В настоящее время, по данным администрации региона, на КПП «Караузек», основном пункте пропуска автотранспорта в Казахстан, образовалась многокилометровая очередь из желающих выехать из страны.

«В пункте пропуска начали сверять документы выезжающих с федеральным реестром подлежащих мобилизации и не выпускать граждан, подходящих под критерии призыва, не имеющих права на отсрочку от частичной мобилизации или разрешения на выезд от военного комиссариата. В ближайшие дни на границе с Казахстаном будет развернут временный пункт частичной мобилизации с выдачей повесток», - говорится в сообщении на сайте правительства Астраханской области.

Вместе с тем в указанном районе введен режим повышенной готовности.

Ранее вице-премьер Казахстана, министр торговли и интеграции республики Серик Жумангарин заявил, что Москва и Астана обсуждают открытие зеленого коридора для казахстанцев и грузовиков с товарами и продовольствием на госгранице. Напомним, в МВД Казахстана сообщили, что с 21 сентября в страну въехали около 98 тысяч россиян.

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