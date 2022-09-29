В Крыму заявили об изменении статуса Азовского моря после референдумов

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Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что ожидаемое вхождение в состав России Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей закрепит за Азовским морем статус исключительно внутреннего моря РФ. Политик также указал, что порт Мариуполя в таком случае станет важным грузовым пунктом, каковым он и был всегда.

«Азовское море становится нашим внутренним. Это серьезное стратегическое решение для России. Это и безопасность, и торговые пути, и курортная сфера, и рыбное хозяйство», - отметил Константинов в беседе с РИА Новости.

Напомним, 28 июля командующий Черноморским флотом Игорь Осипов констатировал завоевание господства в Азовском море, а также установление контроля над частью Черного моря. Адмирал отметил вклад кораблей и авиации флота в уничтожение критически важных объектов врага.