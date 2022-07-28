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В ЧФ констатировали завоевание господства в Азовском море и установление контроля над частью Черного моря

10:28 28.07.2022
Командующий ЧФ Игорь Осипов отметил вклад кораблей и авиации флота в уничтожение критически важных объектов врага. Это делается при помощи высокоточного оружия. Также Черноморский флот поддерживает наступательные действия сухопутной группировки войск. 
В ЧФ констатировали завоевание господства в Азовском море и установление контроля над частью Черного моря
© Фото: Минобороны России
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Командование Черноморского флота констатировало завоевание господства в Азовском море, а также установление контроля над частью Черного моря. Об этом заявил командующий флотом адмирал Игорь Осипов.

«Боевая деятельность Черноморского флота в ходе специальной военной операции позволила завоевать господство над противником в Азовском море и установить контроль над северо-западной частью Черного моря», - заявил Осипов в своем поздравлении ко Дню ВМФ России. 

Адмирал отметил вклад кораблей и авиации флота в уничтожение критически важных объектов врага. Это делается при помощи высокоточного оружия. Также Черноморский флот поддерживает наступательные действия сухопутной группировки войск. 

Игорь Осипов подчеркнул, что ни у кого не вызывает сомнения важность наличия современного, мощного и боеготового ВМФ для России. 

Ранее «Звезда» публиковала кадры первой сводной репетиции парада ко Дню ВМФ под Мурманском.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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