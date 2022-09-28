На проекте «Сахалин-1» прекратили добычу нефти и газа

© Фото: Виталий Аньков, РИА Новости

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил об остановке добычи нефти и газа на проекте «Сахалин-1». Он сказал об этом на форуме «Нефть и газ Сахалина» в среду.

«Объем добычи нефти и конденсата за семь месяцев текущего года уменьшился почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А на данный момент добыча нефти остановлена», - цитирует губернатора РИА Новости.

Снижение объема добычи, по словам Лимаренко, связано с тем, что в апреле о сокращении объемов добываемой нефти заявила компания Exxon Neftegas Ltd. Также весной компания заявила о желании выйти из проекта.

Губернатор отметил, что по итогам года «Сахалин-1» даст примерно 4,2 миллиона тонн нефти вместо 8,9 миллиона тонн, планировавшихся до этого. Также, добавил он, снизятся объемы газа, так как компания приостановила его добычу с 16 сентября.

Американской Exxon Neftegas Ltd принадлежат 30% продукции в проекте, 20% составляет доля «Роснефти» и столько же - индийской ONGC, еще 30% принадлежат японской Sodeco. И если американские партнеры сейчас нестабильны, то Япония, напротив, недавно заявила о желании остаться в проекте «Сахалин-1». Новый министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура назвал проект важным для страны с точки зрения поставок энергоресурсов.