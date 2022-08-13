Новый министр экономики Японии заявил о желании остаться в проекте «Сахалин-1»

По словам Ясутоси Нисимура, проекты являются крайне важными для страны с точки зрения стабильных поставок энергоресурсов.

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Япония планирует сохранить свои доли в проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2». Последний обеспечивает почти 9% всего импортируемого в страну сжиженного природного газа (СПГ). Об этом заявил новый министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура.

«В нашем курсе на сохранение интересов изменений нет», - сказал он в интервью газете Nikkei.

На своей первой пресс-конференции на посту главы министерства экономики Нисимура отметил, что указанные проекты являются крайне важными для Японии с точки зрения стабильных поставок энергоресурсов.

В начале августа президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в сферах финансов и топливно-энергетического комплекса. Меры были приняты из-за недружественных действий некоторых стран и организаций. Согласно тексту документа, вводится запрет на ведение различных сделок с акциями, в том числе и по проекту «Сахалин-1».

Несколькими днями ранее японские власти заявили о намерении официального Токио сохранить доли национальных компаний в проекте «Сахалин-1». Подчеркивалось, что российский проект очень важен для Японии с точки зрения поставок нефти за пределами Ближнего Востока, от топлива из которого страна зависит на 90%.