МИД РФ: США манипулируют темой ядерной угрозы в своих интересах

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что США манипулируют темой ядерной угрозы в своих интересах. По словам дипломата, тема ядерной угрозы активно входит в «общемировую жизнь».

«Они используют манипулятивные приемы для того, чтобы втянуть нас в эту повестку. Они используют все виды манипуляций и постановок без каких-то ограничений», - сказала Захарова в интервью радио Sputnik.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что РФ сделает все, чтобы не допустить появления ядерного оружия у враждебных к ней соседей. Кроме того, в выступлении перед нацией 21 сентября президент России Владимир Путин заявил, что РФ располагает различными средствами поражения, при угрозе ее территориальной целостности и для защиты народа она, безусловно, его применит.