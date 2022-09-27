Медведев заявил, что Россия не допустит появления ядерного оружия у враждебных соседей

© Фото: Aleksey Nikolskyi, Kremlin Pool, Globallookpress

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что РФ сделает все, чтобы не допустить появления ядерного оружия у враждебных к ней соседей. По его словам, недружественные страны осознают, что, «если угроза России превысит установленный предел опасности», Москва будет вынуждена ответить.

«Мы сделаем все, чтобы не допустить появления ядерного оружия у враждебных к нам соседей. Например, у нацистской Украины, которая прямо управляется сегодня странами НАТО», - написал политик у себя в Telegram.

Напомним, в выступлении перед нацией президент России Владимир Путин заявил, что РФ располагает различными средствами поражения, при угрозе ее территориальной целостности и для защиты народа она, безусловно, его применит. Тогда же российский лидер объявил о проведении частичной мобилизации в России.