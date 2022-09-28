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Военком ЕАО объяснил, что под мобилизацию в первую очередь попадают люди с боевым опытом

Елизавета Потейчук
09:14 28.09.2022
Не служившие в армии добровольно приходят в военкоматы, при этом «отодвигать» их в сторону там не имеют права, несмотря на то, что предпочтение отдается более опытным, объяснил Дмитрий Кучабский.
Военком ЕАО объяснил, что под мобилизацию в первую очередь попадают люди с боевым опытом
© Фото: Минобороны России
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Врио военного комиссара Еврейской автономной области (ЕАО) Дмитрий Кучабский объяснил, что под частичную мобилизацию в регионе в первую очередь попадают люди с боевым опытом и прошедшие службу в армии. Однако есть и те, кто не служил, находится в запасе и им старше 45 лет.

Кучабский объяснил, что не служившие в армии добровольно приходят в военкоматы, при этом «отодвигать» их в сторону там не имеют права, несмотря на то, что предпочтение отдается более опытным. Подобная практика соответствует законодательству России.

«У нас федеральный закон определяет возрастные категории: первая, вторая, третья. До 35 лет, 45 и так далее. Это пребывание в запасе. Это не определяет, что в первую очередь идут граждане те, которым 35 лет, во вторую очередь - кому 45. Все равны», - сказал Кучабский в видео, опубликованном в Telegram-канале правительства региона.

Ранее губернатор Магаданской области Сергей Носов проинформировал, что областной военный комиссар был отправлен в отставку из-за ошибок в период частичной мобилизации. В регионе также намерены восстановить систему воинского учета, так как в последние годы она была фактически разрушена.

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