Магаданский военком отправлен в отставку из-за ошибок при частичной мобилизации

В регионе также намерены восстановить систему воинского учета, ибо в последние годы она была фактически разрушена.

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Губернатор Магаданской области Сергей Носов проинформировал, что областной военный комиссар был отправлен в отставку из-за ошибок в период частичной мобилизации. По его словам, исполняющим обязанности назначен присланный от Восточного военного округа офицер.

«Руководство военкомата сменилось из-за этой ситуации с частичной мобилизацией, я обратился к командующему Восточным округом. И сюда прислали профессионального офицера, который организовал работу дезорганизованного в первые дни военкомата. И просто за счет своих профессиональных и волевых качеств он поставил все на свои места. На всем понятные рельсы, цифры, имена, фамилии. Кандидатура на постоянной основе по приказу командующего округом для Магадана подбирается», - сказал Носов в беседе с РИА Новости.

Губернатор также уточнил, что в регионе восстановят систему воинского учета, ибо в последние годы она была фактически разрушена. При этом Носов добавил, что предстоит работа по организации системы бронирования работников ряда предприятий.

Ранее мужчина открыл стрельбу в военкомате города Усть-Илимск Иркутской области. Начальник городского военкомата Александр Елисеев был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии после стрельбы в здании.