Отряды кораблей ВМФ РФ и ВМС КНР встретились в Японском море и приступили к задачам учений «Восток-2022»
ВМФ России представлен кораблем управления «Маршал Крылов», корветами «Гремящий», «Совершенный» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», большими десантными кораблями «Ослябя», «Пересвет», «Николай Вилков», судами вспомогательного флота; ВМС НОАК - эсминцем, сторожевым кораблем и судном комплексного снабжения.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
В северной части Японского моря состоялась встреча отрядов боевых кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России и Военно-морских сил (ВМС) Народно-освободительной армии Китая (НОАК).
Их экипажи принимают участие в стратегических командно-штабных учениях (СКШУ) «Восток-2022». Экипажи кораблей обеих стран при встрече поприветствовали друг друга в соответствии с военно-морским церемониалом.