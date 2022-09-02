Отряды кораблей ВМФ РФ и ВМС КНР встретились в Японском море и приступили к задачам учений «Восток-2022»

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ВМФ России представлен отрядом кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ). В его составе находится корабль управления «Маршал Крылов», корветы «Гремящий», «Совершенный» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов». Также среди них большие десантные корабли «Ослябя», «Пересвет», «Николай Вилков» и суда вспомогательного флота.

От ВМС НОАК в учении задействован эсминец «Нянь Чан», сторожевой корабль «Ян Чен» и судно комплексного снабжения «Дун Пинху».