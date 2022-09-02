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Отряды кораблей ВМФ РФ и ВМС КНР встретились в Японском море и приступили к задачам учений «Восток-2022»

Марина Крижановская
05:02 02.09.2022
ВМФ России представлен кораблем управления «Маршал Крылов», корветами «Гремящий», «Совершенный» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», большими десантными кораблями «Ослябя», «Пересвет», «Николай Вилков», судами вспомогательного флота; ВМС НОАК - эсминцем, сторожевым кораблем и судном комплексного снабжения.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В северной части Японского моря состоялась встреча отрядов боевых кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России и Военно-морских сил (ВМС) Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Их экипажи принимают участие в стратегических командно-штабных учениях (СКШУ) «Восток-2022». Экипажи кораблей обеих стран при встрече поприветствовали друг друга в соответствии с военно-морским церемониалом.

© Минобороны России

ВМФ России представлен отрядом кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ). В его составе находится корабль управления «Маршал Крылов», корветы «Гремящий», «Совершенный» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов». Также среди них большие десантные корабли «Ослябя», «Пересвет», «Николай Вилков» и суда вспомогательного флота.

От ВМС НОАК в учении задействован эсминец «Нянь Чан», сторожевой корабль «Ян Чен» и судно комплексного снабжения «Дун Пинху».

© Минобороны России

По связи стороны уточнили план совместных действий, затем сформировали походный ордер и приступили к выполнению поставленных на учениях задач. Среди них - оборона морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности, содействие сухопутным войскам на Приморском направлении.

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