В Донецке от обстрела ВСУ пострадали гостиница и шесть домов

Пострадали 4 дома на улице Университетской и 2 дома на бульваре Пушкина.

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При обстреле Донецка украинскими войсками были повреждены шесть многоквартирных домов и здание гостиницы Park Inn. Об этом сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

«ВФУ атаковали Ворошиловский район Донецка. По ул. Университетской повреждены 4 многоквартирных дома, по бул. Пушкина - 2 многоквартирных дома и здание гостиницы Park Inn. Пострадавших нет», - пишет штаб теробороны в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось об обстрелах нескольких населенных пунктов в ДНР украинскими военными. ВСУ выпустили снаряды калибром 152 мм и 155 мм по Донецку, Макеевке, Пантелеймоновке, Зайцево, Гольмовскому, Александровке. Также снаряды калибром 122 мм попали по Старомихайловке.