Украинские войска обстреляли семь населенных пунктов ДНР крупнокалиберными снарядами

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Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) проинформировало, что украинские вооруженные силы обстреляли Донецк, Макеевку, Пантелеймоновку, Зайцево, Гольмовский, Александровку снарядами 155 и 152 мм. Ведомство также добавило, что ВСУ подвергли огню Старомихайловку, выпустив по ней снаряды калибром 122 мм.

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 4.35 - н.п. Орловка - н.п. Макеевка (Кировский р-н): выпущено три снаряда калибром 155 мм; 4.40 - н.п. Новгородское - н.п. Пантелеймоновка: выпущено четыре снаряда калибром 152 мм...», - говорится в одном из сообщений СЦКК ДНР в Telegram.

Немногим ранее стало известно, что ВСУ за ночь обстреляли девять населенных пунктов Донецкой Народной республики. Так, по состоянию на 6:00 по московскому времени ВСУ выпустили по Донецку десять снарядов калибра 152 мм и одиннадцать снарядов «натовского калибра».