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Пулеметы, автоматы и БМП: кадры боевой подготовки мобилизованных в Хабаровском крае

07:56 28.09.2022
Военнослужащие запаса, призванные в рамках частичной мобилизации, проходят занятия по огневой и тактической подготовке.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В Хабаровском крае на полигоне Князе-Волконский стартовали занятия по огневой и тактической подготовке с военнослужащими запаса, призванными в рамках частичной мобилизации. Отмечается, что во время занятий по огневой подготовке военнослужащие, прибывшие из запаса, выполняют боевую стрельбу из автоматов и пулеметов Калашникова.

Кроме того, боевую стрельбу из вооружения БМП-2 выполняют наводчики-операторы, прибывшие в войска в ходе частичной мобилизации. Стрельба по мишеням ведется на дистанции до 1200 метров.

«На полигоне занимаемся постоянно огневой подготовкой, тактической подготовкой, постоянно готовимся. Настрой боевой, до конца, до победы. Победа будет за нами», - говорит старший наводчик Никита.

Ранее мобилизованные из Мурманской области рассказали, с каким настроем едут на специальную военную операцию по защите Донбасса. Среди призванных по частичной мобилизации есть и добровольцы, решившие вместе с друзьями встать на защиту родины.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

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