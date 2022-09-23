ВДВ разбомбили колонну ВСУ и 120 боевиков: кадры с беспилотника
Минобороны России опубликовало кадры боевой работы подразделений Воздушно-десантных войск (ВДВ) в ходе проведения специальной военной операции.
Подразделения ВСУ силами двух механизированных рот, при поддержке девяти танков и 16 боевых бронированных машин предприняли безуспешную попытку наступления. Действия украинских военнослужащих были своевременно обнаружены средствами БПЛА.
В ходе боевых действий подразделениями ВДВ было уничтожено более 120 украинских военнослужащих, бронированная техника и легкобронированные машины. Часть боевой техники ВСУ захвачена десантниками в качестве трофеев.
Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28, которые в ходе специальной военной операции уничтожают ВСУ.
В частности, летчики совершили вылеты в составе смешанных боевых пар. Экипажи армейской авиации наносят огневое поражение противнику, уничтожая живую силу, легкую и тяжелую технику ВСУ.
Материал подготовили Виктория Ивашечкина и Николай Баранов