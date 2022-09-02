Мэр Снигиревки рассказал о переполненных моргах в Николаеве после провала попытки контрнаступления ВСУ

По словам главы администрации города, последствия этих атак оказались очень тяжелыми для ВСУ.

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Городские морги в Николаеве забиты после провалившейся попытки контрнаступления украинских войск. Об этом сообщил глава администрации подконтрольного России города Снигиревка Юрий Барбашов.

«Все морги забиты. Сейчас огромные проблемы испытывают с донорской кровью, с чистой водой и с обеспечением этих раненых, которые поступили в Николаев», - цитирует РИА Новости слова Барбашова.

Он подчеркнул, что попытка наступления была и в районе Снигиревки. Согласно словам главы администрации города, эта атака имела отвлекающий характер, основной удар был нанесен немного севернее

«Последствия этих атак оказались очень тяжелыми для ВСУ. Насколько мне известно, в госпиталь МВД в Николаеве было доставлено около 400 раненых, такая же ситуация в БСМП (больнице скорой медицинской помощи - прим. ред.). И всего в различные госпитали и больницы Николаева доставлены более двух тысяч раненых», - уточнил мэр.

Кроме того Барбашов уточнил, что получил данные непосредственно из Николаева от источников, знакомых с ситуацией в медучреждениях.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что более 350 военнослужащих вооруженных сил Украины уничтожены за сутки при попытке наступления на Николаево-Криворожском направлении. Согласно словам официального представителя МО РФ Игоря Конашенкова, авиацией ВКС России, ракетными войсками и артиллерией наступающим было нанесено значительное поражение.