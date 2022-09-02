Посольство РФ в США призвало прекратить пропаганду против российских СМИ

Так дипломаты ответили на критику Вашингтоном журналистки Симоньян. Сайт американского Госдепа написал о ней как о приверженце кремлевской пропаганды.

© Фото: Посольство России в США

Российское посольство высказалось против пропагандистских кампаний Вашингтона. В своем Telegram-канале ведомство призвало прекратить пропаганду против российских СМИ.

В сообщении отмечается, что информация о главном редакторе Russia Today Маргарите Симоньян, размещенная на сайте Госдепартамента США, является попыткой очернить российских журналистов. Там в материале «Лица кремлевской пропаганды: Маргарита Симоньян» утверждается, что журналистка распространяет «дезинформацию и пропаганду», продвигая позицию Кремля.

В ответе посольства подчеркивается, что очернение российской прессы является ревностью, так как зарубежная общественность относится к СМИ РФ с симпатией и доверием.

«В США от свободы слова осталась лишь красивая обертка», - говорится в сообщении.

Дипломаты призвали западную прессу помнить о плюрализме мнений и не продвигать пропагандистские кампании.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Франция и Германия разработали стратегию информационной войны с Россией в Интернете. Они разработали план по распространению прозападной информации в социальных сетях, в частности в TikTok и на YouTube-каналах.