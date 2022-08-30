В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Франция и Германия решили натравить TikTok и YouTube-блогеров на Россию

Ирина Елагина
17:48 30.08.2022
Франция и Германия разработали рекомендации видеоблогерам для развязывания информационной войны и раскола российского общества.
Франция и Германия решили натравить TikTok и YouTube-блогеров на Россию
© Фото: Zheng Huansong, XinHua, Globallookpress
Читайте нас на:

Германия и Франция разработали стратегию информационной войны с Россией в Интернете. Документ под названием «Защита международного порядка в эпоху системного соперничества: отношения между ЕС и Россией» должен помочь распространению прозападной информации в социальных сетях, в том числе в TikTok и на YouTube-каналах. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По данным агентства, план предусматривает «использование технических мер против российской цензуры», предоставление «русскоязычного контента для русскоязычных меньшинств за рубежом», а также финансирование «курсов по медиаграмотности на русском языке», которые могли бы вести видеоблогеры на YouTube, Facebook, TikTok, Telegram-каналах и «ВКонтакте».

Аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин заявил, что разработанный документ не имеет никакого отношения к защите информационного пространства ЕС и носит агрессивный характер.

«Евросоюз пытается создать систему, с помощью которой информационные материалы антиправительственной и антироссийской направленности будут распространяться через акторов информационного влияния - блогеров в социальных сетях», - цитирует Петра Колчина телеканал «360».

Руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко добавил, что с помощью стратегии «защиты» Запад намерен устроить в России переворот.

«Они верят, что если удастся, как они это называют, „свалить режим“ и привести прозападные силы в России к власти, то в долгосрочной перспективе это позволит по уже написанному ими плану деколонизации Россию разорвать», - уверен эксперт.


Колчин в интервью «360» подчеркнул, что Москва непременно должна ответить на попытку дестабилизировать общество. Противостоять западной пропаганде, по его мнению, можно, так как в России есть соответствующие юридические и технологические механизмы.

По мнению Ярошенко, сами попытки ЕС развязать информационную войну тщетны, так как помимо подготовки методичек и спонсирования антироссийского контента других инструментов влияния у Европы на интернет-платформы нет: TikTok находится в Китае, YouTube - в Америке, «ВКонтакте» и Теlеgrаm - российские площадки.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:16 В стране и мире
ВСУ возобновили обстрелы ДНР минами «Лепесток»
14:26 Армия
Видео
Глава Росгвардии рассказал Путину о взаимодействии с МО РФ в ходе СВО
13:01 Армия
Видео
МО РФ: за сутки украинская артиллерия выпустила по территории ЗАЭС два снаряда
11:10 Армия
Видео
Штурман Ка-52 рассказал о провальной попытке наступления противника в зоне СВО
08:55 В стране и мире
Видео
В больницы Херсонской области доставили более 18 тонн медицинских препаратов и оборудование
Популярное
Видео
МО РФ: в ходе разгрома наступления ВСУ были уничтожены более 1 200 украинских военнослужащих
МО РФ: ВСУ понесли большие потери после попытки наступления в Николаевской и Херсонской областях
МО РФ: очередная попытка наступления ВСУ с треском провалилась
Видео
МО РФ: 28 августа Украина применила беспилотник для нанесения удара по территории Запорожской АЭС
Видео
Иностранные участники стратегических учений «Восток-2022» прибыли на полигон «Сергеевский»
Видео
ВСУ открыли огонь по жилым районам Энергодара
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.