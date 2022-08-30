Франция и Германия решили натравить TikTok и YouTube-блогеров на Россию

Франция и Германия разработали рекомендации видеоблогерам для развязывания информационной войны и раскола российского общества.

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Германия и Франция разработали стратегию информационной войны с Россией в Интернете. Документ под названием «Защита международного порядка в эпоху системного соперничества: отношения между ЕС и Россией» должен помочь распространению прозападной информации в социальных сетях, в том числе в TikTok и на YouTube-каналах. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По данным агентства, план предусматривает «использование технических мер против российской цензуры», предоставление «русскоязычного контента для русскоязычных меньшинств за рубежом», а также финансирование «курсов по медиаграмотности на русском языке», которые могли бы вести видеоблогеры на YouTube, Facebook, TikTok, Telegram-каналах и «ВКонтакте».

Аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин заявил, что разработанный документ не имеет никакого отношения к защите информационного пространства ЕС и носит агрессивный характер.

«Евросоюз пытается создать систему, с помощью которой информационные материалы антиправительственной и антироссийской направленности будут распространяться через акторов информационного влияния - блогеров в социальных сетях», - цитирует Петра Колчина телеканал «360».

Руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко добавил, что с помощью стратегии «защиты» Запад намерен устроить в России переворот.

«Они верят, что если удастся, как они это называют, „свалить режим“ и привести прозападные силы в России к власти, то в долгосрочной перспективе это позволит по уже написанному ими плану деколонизации Россию разорвать», - уверен эксперт.



Колчин в интервью «360» подчеркнул, что Москва непременно должна ответить на попытку дестабилизировать общество. Противостоять западной пропаганде, по его мнению, можно, так как в России есть соответствующие юридические и технологические механизмы.

По мнению Ярошенко, сами попытки ЕС развязать информационную войну тщетны, так как помимо подготовки методичек и спонсирования антироссийского контента других инструментов влияния у Европы на интернет-платформы нет: TikTok находится в Китае, YouTube - в Америке, «ВКонтакте» и Теlеgrаm - российские площадки.