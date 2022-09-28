Посол Антонов предупредил США о приближении их к опасной грани

Российский посол отметил, что дипломатия не эффективна для мирного урегулирования конфликта, пока президент Зеленский используется Западом против России.

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Высокопоставленный российский дипломат сделал заявление о приближении Соединенных Штатов к опасной грани. В частности, американской стороной говорится о допустимости ударов западным оружием по Донецкой и Луганской народных республик, а также по территориям Запорожья и Херсонщины.

Так, Чрезвычайный и Полномочный посол России в США Анатолий Антонов указал на становление американцев стороной конфликта в этом противостоянии России и Украины. Его слова приводит РИА Новости.

«Покровители неонацистских преступников вплотную приближаются к той опасной грани, о которой мы неоднократно и четко предупреждали. США становятся стороной украинского конфликта», - приводит агентство его слова.

Также Анатолий Антонов отметил, что украинские войска продолжают применять западное оружие, не отдавая себе отчет в рискованности этих действий. Посол сравнил использование Западом нынешнего президента Украины с иностранным наемником.

«Дипломатические усилия по нахождению путей мирного урегулирования кризиса не могут быть эффективными, пока коллективный Запад использует режим Зеленского как военного наемника против России. Наши шаги по защите Отечества будут твердыми и решительными», - подытожил посол РФ в США Антонов.

Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что закулисных переговоров по украинскому вопросу не ведется. Также он переложил вину за происходящее в этой стране на Россию.