В ЛНР после обработки 100% протоколов за вхождение в РФ проголосовали 98,42% избирателей

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В Луганской народной республике 98,42% избирателей проголосовали за вхождение ЛНР в состав Российской Федерации. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии ЛНР Елена Кравченко по итогам подсчета 100% бюллетеней.

«98,42% (избирателей - прим. ред.) проголосовало за вхождение Луганской народной республики в состав Российской Федерации», - цитирует «Интерфакс» Кравченко.

Ранее заместитель председателя Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев прокомментировал итоги референдума о вхождении ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей. Политик в своей соцсети поприветствовал регионы словами: «Добро пожаловать домой, в Россию!».