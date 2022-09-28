Украинская активистка заявила, что в Конгрессе США приняли боевиков нацбатальона «Азов»*

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В украинской общественной организации «Центр противодействия коррупции» заявили, что боевики «Азова»* были приняты в американском Конгрессе. По словам исполнительного директора «Центра» Дарьи Каленюк, националисты в частности встретились с конгрессменом Демократической партии США Адамом Шиффом.

Активистка сообщила, что она лично, совершенно не ожидая того, столкнулась с азовцами* прямо в главном зале Капитолия Соединенных Штатов. Об этом она написала в своем аккаунте в Twitter, назвав случившееся «самым эмоциональным моментом».

Ранее российская и украинская стороны произвели обмен пленными при сотрудничестве Турции. В рамках него Москвой было выдано 215 человек, среди которых находились в том числе командиры батальона «Азов»*.

* Запрещенная в России террористическая организация.