Эксперт рассказал о проигрышном положении Евросоюза в ситуации глобального передела мира

Он также отметил, что инициатор ограничений - Вашингтон - не пострадает в этой ситуации.

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Текущая геополитическая ситуация представляет собой глобальный передел мира, и в нем пострадавшей стороной является Евросоюз. Так считает доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко.

Антироссийские санкции, как отметил Чередниченко, нанесли удар по энергетической безопасности стран ЕС. Это, в свою очередь, провоцирует увеличение уровня социальной напряженности в Европе.

«При этом главный инициатор санкционного ограничения - США - "в накладе" не остается - потребности внутреннего рынка покрываются имеющимися внутри страны энергоресурсами», - передает «Прайм» слова эксперта.

Ранее американская газета Washington Post написала о возможной выгоде США от энергокризиса в Европе. Автор материала привел слова экономиста о том, что сокращение экспорта российского газа в Европу будет на руку Вашингтону, а вот прекращение поставок нефти из РФ, напротив, навредит американской экономике.