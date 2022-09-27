«Это животная агрессия в отношении мирного населения»: в ЛНР рассказали о гибели трех жителей при обстреле Брянки

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По меньшей мере три человека погибли, еще пятеро ранены в результате обстрела луганского города Брянка со стороны ВСУ. О потерях среди мирного населения сообщило правительство Луганской народной республики.

«В результате обстрела города Брянка три человека погибли и еще один получил ранения. Практически уничтожен Брянковский участок горгаза, повреждения получили учебные корпуса и технические мастерские Брянковского колледжа, УВК 10, школа искусств, многоквартирные дома и частный сектор», - говорится в публикации ведомства в Telegram-канале.

Позднее стало известно о пятерых пострадавших. Все погибшие и раненые - это сотрудники ГУП «ЛУГАНСКГАЗ».

«Вследствие обстрела вооруженными формированиями Украины города Брянка вечером 27 сентября, практически уничтожено здание местного газового участка. По предварительным данным, трое сотрудников ГУП «ЛУГАНСКГАЗ» погибло, еще пятеро получили ранения, среди которых один работник находится в тяжелом состоянии», - дополнили информацию в администрации ЛНР.

Чудом удалось избежать жертв среди учащихся - детей на время референдума распустили на каникулы.

«По словам министра образования и науки ЛНР Ивана Кусова, в пострадавших от обстрелов зданиях учебных заведений выбиты окна. Жертв среди учащихся удалось избежать благодаря объявленным ранее внеплановым каникулам в связи с проведением референдума», - отметили в правительстве республики.

В Народной милиции ЛНР информацию о пятерых раненых в результате обстрела пока не подтверждают.

«По информации на 21:15 три мирных жителя погибли в результате обстрела из РСЗО «Хаймерс» со стороны вооруженных формирований Украины. Пострадали как минимум три объекта гражданской инфраструктуры: два образовательных объекта и помещение горгаза. Повреждения достаточно серьезные. Кроме того, есть информация про одного пострадавшего, который находится в больнице», - заявил Иван Филипоненко, представитель Народной милиции ЛНР.

По данным Народной милиции ЛНР, украинские националисты активизировали атаки по всей линии фронта, участившиеся обстрелы связывают с проведением референдума о вхождении региона в состав России.

«Во-первых, мы отмечаем возросшее количество обстрелов, в частности Брянки, который впоследствии повторился. Одна ракета также была выпущена в 19:14 по городу. Информации о пострадавших к счастью нет. И вообще по всей линии фронта наблюдается в известной степени активизация противника. Однако на наш взгляд это ничто иное, как реакция украинской армии на тот факт, что проводится подсчет голосов по референдуму. И картина дает понимание того , что мирные жители, в том числе освобожденных территорий, с Украиной быть не хотят. Это жест бессилия, который вот так реализуется по средством животной агрессии в отношении мирного населения», - заключил Филипоненко.

Напомним, что в течение пяти дней в ЛНР, ДНР, Херсонской области и Запрожье проходят референдумы по вопросу вхождения в состав России.