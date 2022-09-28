Минтруд: маткапитал на второго ребенка составит почти 780 тысяч в 2023 году

В Минтруде заявили, что индексация произойдет с 1 февраля 2023 года.

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Материнский капитал в 2023 году будет проиндексирован и составит на первого ребенка почти 590 тысяч рублей, а на второго - почти 780 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда России.

«В 2023 году материнский капитал будет проиндексирован по уровню фактической инфляции. Индексация произойдет с 1 февраля. Соответствующее увеличение размера маткапитала заложено в бюджете Социального фонда России», - цитирует РИА Новости сообщение министерства.

В пресс-службе министерства уточнили, что с учетом заложенной в бюджете индексации размер материнского капитала составит на первого ребенка 589,5 тысяч рублей, что на 65 тысяч больше, чем в 2022 году, а на второго -779 тысяч рублей, что на 85,9 тысяч больше, чем в этом году.

Если семья уже оформляла материнский капитал на первого ребенка, то размер выплаты на второго ребенка составит 189,5 тысяч рублей, что на 20,9 тысяч больше, чем в текущем году, отметили в министерстве.

Кроме того, в ведомстве добавили, что всего в 2023 году на выплату материнского капитала планируется направить более 550 миллиардов рублей.

Ранее Министерство труда Российской Федерации разработало инициативу, по которой директоров школ и главных врачей больниц могут обязать декларировать свои доходы. Также предполагалось, эта мера коснется также супругов и детей тех, кто подпадает под рамки предложения.