Минтруд РФ намерен обязать декларировать доходы директоров школ и главных врачей больниц

Предполагается, что декларировать свои доходы могут обязать также супругов и детей тех, кто подпадает под рамки предложения.

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Руководителей государственных и муниципальных учреждений могут обязать декларировать свои доходы. Такую инициативу разработали в министерстве труда России.

Как сообщает РБК, инициатива коснется, в частности, главных врачей больниц и директоров школ. Предполагается, что декларировать свои доходы могут обязать также супругов тех, кто подпадает под рамки предложения.

«Минтруд планирует обязать руководителей государственных и муниципальных учреждений отчитываться о своих расходах, а также расходах супругов и несовершеннолетних детей», - сказано в сообщении.

Кроме этого, министерство может расширить перечень сделок, которые будут подлежать декларированию. Предполагается, что он будет изменен при соблюдении критерия по соотношению с совокупным доходом. Туда могут включить взятие, погашение и рефинансирование кредитов, а также приобретение имущества.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому государство через суд может взыскивать деньги с банковских счетов чиновников. В случае, если сумма поступлений превышает официальный доход за три года и сумма полученных средств не подтверждена.