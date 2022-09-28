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Кириенко: НАТО воюет против России, используя Украину как плацдарм

Игнат Далакян
20:34 28.09.2022
По словам Кириенко, на территории Донбасса и Украины против России воюют все страны НАТО.
Кириенко: НАТО воюет против России, используя Украину как плацдарм
© Фото: Rafael Henrique Keystone Press Agency Globallookpress
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НАТО воюет против Российской Федерации, используя Украину как плацдарм. С таким заявлением выступил первый заместитель руководителя администрации президента России, председатель наблюдательного совета госкорпорации «Росатом» Сергей Кириенко на торжественном вечере по случаю Дня работника атомной промышленности РФ.

«Мы прекрасно понимаем, что на территории Донбасса и Украины против нас воюют все страны НАТО, используя граждан Украины и территорию Украины как плацдарм для этой войны», - цитирует РИА Новости Кириенко.

Ранее госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович сообщал, что самолеты Североатлантического альянса летают вдоль границ страны более 30 раз в неделю. Также он указал на постоянное внимание со стороны разведывательной авиации НАТО.

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