В Москве состоялась встреча представителей Минобороны России и Белоруссии
Стороны отметили единство подходов к оценке военнополитической обстановки и мерам по обеспечению безопасности Союзного государства.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
В Москве состоялась встреча начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ Александра Кшимовского с начальником Департамента международного военного сотрудничества, помощником министра обороны Белоруссии Валерием Ревенко.