В Москве состоялась встреча представителей Минобороны России и Белоруссии

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Стороны провели переговоры по вопросам организации международной деятельности в министерствах обороны РФ и Белоруссии и отметили единство подходов к оценке военнополитической обстановки и мерам по обеспечению безопасности Союзного государства.

Ранее Россия и Белоруссия обсуждали в Москве угрозы, исходящие от стран Североатлантического альянса. Стороны также отдельно обсудили планирование совместных контртеррористических мероприятий.

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов