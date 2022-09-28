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В Москве состоялась встреча представителей Минобороны России и Белоруссии

19:46 28.09.2022
Стороны отметили единство подходов к оценке военнополитической обстановки и мерам по обеспечению безопасности Союзного государства.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В Москве состоялась встреча начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ Александра Кшимовского с начальником Департамента международного военного сотрудничества, помощником министра обороны Белоруссии Валерием Ревенко.

© Минобороны России

Встреча, в ходе которой обсуждены состояние и перспективы военного и военно-технического сотрудничества оборонных ведомств двух стран, проходила в рамках визита в Москву делегации оборонного ведомства Белоруссии 27-28 сентября.

© Минобороны России

Стороны провели переговоры по вопросам организации международной деятельности в министерствах обороны РФ и Белоруссии и отметили единство подходов к оценке военнополитической обстановки и мерам по обеспечению безопасности Союзного государства.

Ранее Россия и Белоруссия обсуждали в Москве угрозы, исходящие от стран Североатлантического альянса. Стороны также отдельно обсудили планирование совместных контртеррористических мероприятий.

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов

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