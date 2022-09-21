Стороны отдельно обсудили планирование совместных контртеррористических мероприятий. При этом были подробно рассмотрены угрозы, исходящие от военно-биологической деятельности Соединенных Штатов, а также других стран НАТО.

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Россия и Белоруссия обсудили в Москве угрозы, исходящие от стран НАТО. Об этом сообщат пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

Обсуждение прошло между секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым и его белорусским коллегой Александром Вольфовичем.

«Обсуждены вопросы укрепления российско-белорусского сотрудничества по широкому спектру обеспечения национальной безопасности, а также по отстаиванию интересов двух стран на международной арене», - говорится в сообщении.

Стороны отдельно обсудили планирование совместных контртеррористических мероприятий. При этом были подробно рассмотрены угрозы, исходящие от военно-биологической деятельности Соединенных Штатов, а также других стран НАТО.

Также сегодня состоялись российско-белорусские экспертные консультации по безопасности.