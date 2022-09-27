Путин заявил, что санкции Запада ухудшают продовольственную ситуацию в мире

Весь мир находится под угрозой кризиса несколько лет, и это никак не связано со спецоперацией на Украине, отметил президент.

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Президент России Владимир Путин заявил, что ограничительные меры в адрес РФ негативно влияют на продовольственную ситуацию в мире, при этом весь мир находится под угрозой кризиса несколько лет, и это никак не связано со спецоперацией на Украине, отметил российский лидер.

«Санкции против России грозят обернуться дальнейшим ухудшением ситуации, глобальным продовольственным кризисом, к которому мир идет несколько лет. Это совершенно не связано со специальной военной операцией России на Донбассе», - отметил президент в ходе совещания о ходе сезонных полевых работ в Сочи.

Кроме того, глава государства указал, что ответственность за результаты политики в сфере финансов и продовольствия полностью лежит на коллективном Западе.

Ранее в Организации Объединенных Наций отметили, что мировое сообщество рискует столкнуться с масштабным голодом на планете и дестабилизацией десятков стран. В Организации указали, что в случае если мировое сообщество не предпримет меры, беспрецедентный кризис неминуемо наступит.