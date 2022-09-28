Выбитые стекла, сломанные перекрытия: кадры последствий обстрела Брянки в ЛНР

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Накануне сообщалось, что украинские войска обстреляли Брянку в Луганской Народной Республике из РСЗО HIMARS, в результате есть погибшие мирные жители города. Корреспондент Владислав Кустов побывал на месте обстрела.

На окнах и заборе пострадавшего здания остались круглые пробоины, характерные для поражающих элементов кассетных боеприпасов. Но все предыдущие разы ВСУ из HIMARS выпускали ракеты с фугасными и осколочно-фугасными боевыми частями.

Украинские военные вели обстрел, когда избирательная комиссия подсчитывала голоса на референдуме. Внутри здания находились сотрудники.

Основной удар на себя приняло здание горгаза. Ущерб колоссальный - рухнули стены, пробиты бетонные перекрытия, на улице кровь. Также под обстрел попал Брянковский колледж и жилые дома и частный сектор.