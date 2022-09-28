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«Бегать не собирается»: отец Билялетдинова подтвердил получение футболистом повестки

Игнат Далакян
17:14 28.09.2022
Заслуженный тренер России рассказал, что Динияр Билялетдинов уезжать никуда не собирается и пойдет на службу, если это по закону.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Nataliya Kondratenko, Russian Look, Globallookpress
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Советский и российский футболист, заслуженный тренер России Ринат Билялетдинов в беседе со «Звездой» подтвердил информацию, что его сын, бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе российской сборной по футболу Динияр Билялетдинов, получил повестку из военкомата.

Ринат Билялетдинов также рассказал, что игрок российской сборной проходил службу в ВС РФ 19 лет назад.

«Да, он проходил службу. Он пришел в военкомат, там лежала разнарядка из Министерства обороны, он был игрок юношеской сборной страны. Он отправился в часть стройбатовскую какую-то. Там присяга, после он был откомандирован в "Локомотив", может быть, там даже железнодорожные войска. Это было 19 лет назад», - рассказал отец известного футболиста.

Заслуженный тренер России объяснил, что Динияр Билялетдинов уезжать никуда не собирается и пойдет на службу, если это по закону.

«Пойдет. Бегать куда-то покупать билеты куда-нибудь в Турцию или куда-то еще, садиться в машину и ехать в сторону Грузии, Армении и Казахстана он не собирается. Если по закону - значит, по закону. Хотя ему 37. Он солдат, рядовой. Там написано до 35 в законе. Но пока этот закон действует, значит, там могут быть какие-то оттяжки», - сказал собеседник «Звезде».

Также Ринат Билялетдинов рассказал, как сын отреагировал на получение повестки и как собирается поступать известный футболист.

«Отнесся без истерики, без паники. Пойдет разбираться», - сказал отец Динияра Билялетдинова.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры отправки мобилизованных из Приамурья на дополнительную подготовку. Торжественная церемония состоялась на аэродроме соединения дальней авиации в Амурской области.

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