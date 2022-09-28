В стране и мире Глава администрации Запорожья Балицкий обратился к Путину с просьбой принять регион в состав РФ Игнат Далакян Для завершения юридических процедур вхождения в состав РФ ЛНР и ДНР в Москву уже выехали главы этих республик. © Фото: РИА Новости Читайте нас на: Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав РФ в качестве нового субъекта. «Запорожская область обращается к Российской Федерации с предложением о принятии Запорожской области в Российскую Федерацию в качестве нового субъекта и заключении международного договора между Российской Федерацией и Запорожской областью о принятии в Российскую Федерацию Запорожской области и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта - Запорожская область», - приводит РИА Новости текст обращения Балицкого к президенту РФ. Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник отправились в Москву для завершения юридических процедур, которые позволят республикам войти в состав России. Для этого необходимо оформить юридические процедуры в Госдуме и Совете Федерации, пояснил глава ДНР. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика