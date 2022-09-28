Главы ДНР и ЛНР выехали в Москву для завершения процедуры вхождения республик в состав РФ.

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Главы Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник отправились в Москву, чтобы завершить юридические процедуры, которые позволят республикам войти в состав РФ. Пушилин сообщил, что получил итоговый протокол по голосованию на референдуме о вхождении ДНР в состав России и уже готов ехать.

«Документ на руках, протокол на руках, теперь путь в Москву. Еду прямо сейчас», - передает его слова ТАСС.

Он пояснил, что, прежде чем окончательно стать частью РФ, нужно пройти юридические процедуры в Госдуме и Совете Федерации. После этого состоится подписание финального документа.

О выезде в Москву главы ЛНР Леонида Пасечника сообщило правительство Луганской Народной Республики. Он также отправился в столицу, чтобы закончить формальную часть вхождения республики в состав России.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев подытожил результаты референдума. Он назвал итоги голосования «очевидными».