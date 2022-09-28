Володин назвал преступлением подписание бумаги с осуждением России ради поездки в Грузию

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Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании прокомментировал слухи о подписании российскими гражданами документа с осуждением действий России ради того, чтобы пересечь границу с Грузией. Он предложил разобраться с ситуацией.

«Если это так и наши граждане подписывают этот документ, очевидно, это преступление. Надо разобраться с этим», - заявил он.

В документе россиянам якобы предлагают осудить действия РФ в отношении «независимых государств» и признать ее страной-агрессором. Володин подчеркнул, что, если кто-то из граждан России подписывал такой документ, они предали страну и будут наказаны по возвращении. Спикер Госдумы сообщил, что нужно будет обратиться в правоохранительные органы, если информация окажется верной.

Также на заседании Володин предложил поздравить всех участников референдума по присоединению Луганской и Донецкой Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей к России. Он начал заседание с аплодисментов по этому поводу.