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Володин назвал преступлением подписание бумаги с осуждением России ради поездки в Грузию

Анастасия Бобылева
14:35 28.09.2022
На границе с Грузией россиянам якобы предлагают подписать документ, содержащий пункты об осуждении действий России «против независимых государств». Володин назвал предателями людей, подписавших бумагу.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Russian State Duma, Globallookpress
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Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании прокомментировал слухи о подписании российскими гражданами документа с осуждением действий России ради того, чтобы пересечь границу с Грузией. Он предложил разобраться с ситуацией.

«Если это так и наши граждане подписывают этот документ, очевидно, это преступление. Надо разобраться с этим», - заявил он.

В документе россиянам якобы предлагают осудить действия РФ в отношении «независимых государств» и признать ее страной-агрессором. Володин подчеркнул, что, если кто-то из граждан России подписывал такой документ, они предали страну и будут наказаны по возвращении. Спикер Госдумы сообщил, что нужно будет обратиться в правоохранительные органы, если информация окажется верной.

Также на заседании Володин предложил поздравить всех участников референдума по присоединению Луганской и Донецкой Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей  к России. Он начал заседание с аплодисментов по этому поводу.

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